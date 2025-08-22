Messergewalt in Wien: „Syrer sind Herausforderung“

„Manche wissen es nicht, manche pfeifen drauf“

Waffenverbotszonen, eine hohe Streifentätigkeit und eine international hervorragend schnelle Ankunftszeit im Notfall hätten ihre Wirkung, ist Pürstl überzeugt: Wien sei nach wie vor eine der sichersten Millionenstädte weltweit, und auch deshalb rund um die Welt als lebenswert bekannt. Waffenverbotszonen bräuchten eben ihre Zeit, um zu wirken, verweist der Polizeipräsident auf das Beispiel Favoriten: Auch dort sei die Zahl der Attacken erst nach einer gewissen Zeit gesunken.