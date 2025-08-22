Neue Operationen für Herzpatienten in Oberwart

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) gibt außerdem einen Ausblick auf den Herbst: „Ein nächster Schritt wird sein, eine eigene Abteilung für Herzchirurgie im Burgenland zu etablieren, weil immer mehr Patienten zu lange auf lebensnotwendige Eingriffe in anderen Bundesländern warten müssen.“ Das sei nicht tragbar. Laut Doskozil werde der nächste Meilenstein in der Gesundheitsoffensive des Landes in die Wege geleitet.