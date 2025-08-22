Neue Operationen für Herzpatienten in Oberwart

Im Bereich der Herzmedizin kommt es zu Innovationen in der Klinik Oberwart (Burgenland). Neben neuen Behandlungen soll auch eine eigene Abteilung für Herzchirurgie etabliert werden. Die Patienten sollen damit nicht mehr in andere Bundesländer ausweichen müssen.
Durch das erweiterte Angebot können nun auch spezielle Herzeingriffe in der Klinik Oberwart vorgenommen werden. Konkret geht es um die Behandlung von Herzklappeninsuffizienz, das Verschließen von Löchern im Herz und das Einsetzen von sich selbst auflösenden Stents.
Das Team der Kardiologie wurde ebenfalls verstärkt: Oberarzt Dr. Paul Vock kam vom Uniklinikum St. Pölten ins Südburgenland. Er gilt als Spezialist für Herzklappensanierungen. „Unsere Patienten werden davon enorm profitieren“, freut sich Primar Dr. Andreas Ochsenhofer, Abteilungsvorstand für Innere Medizin. Erste Operationen seien bereits erfolgreich erlaufen.
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) gibt außerdem einen Ausblick auf den Herbst: „Ein nächster Schritt wird sein, eine eigene Abteilung für Herzchirurgie im Burgenland zu etablieren, weil immer mehr Patienten zu lange auf lebensnotwendige Eingriffe in anderen Bundesländern warten müssen.“ Das sei nicht tragbar. Laut Doskozil werde der nächste Meilenstein in der Gesundheitsoffensive des Landes in die Wege geleitet.
Neue Chefs für Spitäler im Landessüden gesucht
In der Klinik Oberwart wurde laut Gesundheit Burgenland auch die Leitung der Ärztlichen Direktion neu ausgeschrieben. Derzeit führt diese Primar Dr. Herbert Gruber, Leiter der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin, interimistisch. Seine Stellvertreterin ist Dr. Veronika Matzi. Bisher wurde die Ärztliche Direktion nebenamtlich geführt. Aufgrund der wachsenden Aufgabengebiete sowie der geplanten Erweiterungen ist sie nun hauptamtlich ausgeschrieben.
Einen neuen Chef braucht auch die Klinik Güssing. Dr. Werner Maurer-Ertl hört mit Ende September auf, wie die Gesundheit Burgenland bestätigte
