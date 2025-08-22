Ex-KAC-Coach tauscht normales Leben gegen Alm

Um glücklich zu sein, braucht es nicht viel. Das beweist Peter Rozmann, der seit neun Jahren in den Sommermonaten als Almhirte tätig ist. Heuer ist er auf der Altersberger Gemeinschaftsalm – am Fuße des Stoders, wo ihm die „Krone“ einen Besuch abstattete und einen Einblick in seine persönliche Abgeschiedenheit bekam.