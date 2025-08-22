Ex-KAC-Coach tauscht normales Leben gegen Alm

Prinz Philips brutale Reaktion auf Sussex-Hochzeit
Seit Jahren zieht es den ehemaligen Co-Trainer des KAC, Peter Rozmann, für vier Monate auf die Alm. Dort hütet der 55-Jährige 92 Tiere und genießt das einfache Leben. Die „Krone“ besuchte den Teilzeit-Aussteiger.
Um glücklich zu sein, braucht es nicht viel. Das beweist Peter Rozmann, der seit neun Jahren in den Sommermonaten als Almhirte tätig ist. Heuer ist er auf der Altersberger Gemeinschaftsalm – am Fuße des Stoders, wo ihm die „Krone“ einen Besuch abstattete und einen Einblick in seine persönliche Abgeschiedenheit bekam.
