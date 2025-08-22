Red Bulls Salute: Das Halbfinale ab 16 Uhr LIVE

In Zell am See-Kaprun geht derzeit das Red Bulls Salute Invitation Tournament über die Bühne. Mit dem schwedischen Champions-League-Sieger von 2022 Rögle BK und dem dreimaligen Schweizer Meister EV Zug komplettieren zwei weitere europäische Top-Mannschaften neben Red Bull Salzburg und Red Bull München das internationale Einladungsturnier. Die Halbfinal-Session startet heute um 16 Uhr, wir streamen LIVE (siehe Video oben).