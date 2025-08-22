FBI durchsucht Haus von bekanntem Trump-Kritiker

Bereits Personenschutz entzogen

Trump hat seit seinem Amtsantritt im Jänner wiederholt versucht, die Hebel der präsidialen Macht gegen seine vermeintlichen Feinde einzusetzen, nachdem er im Wahlkampf politische Vergeltung versprochen hatte. Der Präsident hatte Bolton zuvor bereits den Personenschutz durch den Secret Service entzogen. Der war ihm zugestanden worden, nachdem das US-Justizministerium erklärt hatte, der Iran habe Boltons Leben bedroht.