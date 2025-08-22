Fahrprüfern wird jetzt auf die Finger geschaut

Drosselung der Nebeneinkünfte

Unter anderem sieht das Maßnahmenpaket vor, dass das Ausmaß der Prüftätigkeit für die einzelnen Sachverständigen beschränkt wird. Einzelne Prüfer sollen in der Vergangenheit mit ihrer Nebentätigkeit fast 50.000 Euro verdient haben – das wird künftig nicht mehr möglich sein. Um die Objektivität der Fahrprüfer sicherzustellen, werden zudem für die regelmäßige Auditierung nur noch Auditoren aus anderen Bundesländern eingesetzt. Weiters soll künftig per öffentlicher Ausschreibung nach Fahrprüferinnen und Fahrprüfern gesucht werden. Damit will die Landesregierung nicht nur den kolportierten Vorwürfen begegnen, sondern auch die sich bereits andeutenden personellen Engpässe bei Fahrprüfungen abfedern.