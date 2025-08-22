Guardiola lobt Ex-Salzburg-Trainer als neuen Co

„Ich bin sehr zufrieden“, so Guardiola vor dem Duell mit Tottenham. „Er hat großen Einfluss. Aber auch meine Assistenten zuvor waren gut. Ich kann wirklich glücklich sein, so gute Leute um mich zu haben, die mir Sachen beibringen und mich mit ihrem Wissen inspirieren. Und Pep ist nicht anders, er bringt uns unglaubliche Energie und Wissen, er hat eine unglaubliche Arbeitsmoral.“