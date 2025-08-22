Vorteilswelt
„Unglaubliches Wissen“

Guardiola lobt Ex-Salzburg-Trainer als neuen Co

Fußball International
22.08.2025 16:45

Red Bull Salzburg hat Pep Lijnders nach einer desaströsen Herbstsaison eine Woche vor Weihnachten vor die Tür gesetzt. Nun ist der ehemaligen Co-Trainer von Jürgen Klopp Assistent seines spanischen Namensvetters bei Manchester City. Trainer Pep Guardiola schwärmt vom Niederländer ...

„Ich bin sehr zufrieden“, so Guardiola vor dem Duell mit Tottenham. „Er hat großen Einfluss. Aber auch meine Assistenten zuvor waren gut. Ich kann wirklich glücklich sein, so gute Leute um mich zu haben, die mir Sachen beibringen und mich mit ihrem Wissen inspirieren. Und Pep ist nicht anders, er bringt uns unglaubliche Energie und Wissen, er hat eine unglaubliche Arbeitsmoral.“

Als Chef-Trainer von Salzburg holte Lijnders in 28 Pflichtspielen nur 13 Siege, sieben Remis und acht Niederlagen. Von sechs Champions League-Spielen wurden fünf teils deutlich verloren. 

