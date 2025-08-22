Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

„Keine Frage!“

Was steigt mehr, die Preise oder die Ansprüche?

Vorarlberg
22.08.2025 08:00
War früher alles etwas simpler, günstiger und wir einfach bescheidener? Fest steht: Das ...
War früher alles etwas simpler, günstiger und wir einfach bescheidener? Fest steht: Das Autodesign war origineller – und verleitet heute noch zur Nostalgie.(Bild: Spitzbart Wolfgang)

Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Heute beschäftigt er sich mit den gewachsenen materiellen Ansprüchen in unserer Gesellschaft. 

0 Kommentare

Erinnern Sie sich noch an die 70er-Jahre (sofern Sie schon so alt sind wie ich)? Ich, als ob es gestern gewesen wäre. Markenkleidung gab es allenfalls für die Reicheren in unserer Gesellschaft. An den Namen irgendeiner Hose kann ich mich nicht erinnern, und doch wurde sie für mindestens zwei Kinder in der Familie nacheinander verwendet („Mama, muss das sein – ich bin doch ein Bub!“ Unisex-Kleidung gab es damals aus reiner Notwendigkeit).

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Stefan Vögel
Stefan Vögel
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
14° / 18°
Symbol wolkig
Bludenz
15° / 21°
Symbol wolkig
Dornbirn
16° / 21°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
15° / 21°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
156.163 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Kärnten
Kärntner angelt Sensationsfang in der Drau
145.755 mal gelesen
Fischzüchter Johann Poganitsch mit dem knapp neun Kilo schweren Zander.
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
117.434 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1313 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1199 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
1047 mal kommentiert
Meinl-Reisinger und  Andrii Sybiha in Odessa
Mehr Vorarlberg
Krone Plus Logo
„Keine Frage!“
Was steigt mehr, die Preise oder die Ansprüche?
Jahrhunderthochwasser
Als Vorarlberg zum Katastrophengebiet wurde
Umzug nicht gemeldet
Familienbeihilfe: Staat um 55.000 Euro geprellt
„Flucht“ half nicht
Hochgradig Pädophiler fasst nächste Haftstrafe aus
Am Schlossgraben
Beratungsstelle femail bezieht neues Quartier
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf