Was steigt mehr, die Preise oder die Ansprüche?

Erinnern Sie sich noch an die 70er-Jahre (sofern Sie schon so alt sind wie ich)? Ich, als ob es gestern gewesen wäre. Markenkleidung gab es allenfalls für die Reicheren in unserer Gesellschaft. An den Namen irgendeiner Hose kann ich mich nicht erinnern, und doch wurde sie für mindestens zwei Kinder in der Familie nacheinander verwendet („Mama, muss das sein – ich bin doch ein Bub!“ Unisex-Kleidung gab es damals aus reiner Notwendigkeit).