Streng verurteilt

Linzer Dealer verlangte auch Sex für seine Drogen

Oberösterreich
22.08.2025 16:00
Mit „Naturalien“ ließ sich der Linzer Dealer auch gerne bezahlen (Symbolbild).
Mit „Naturalien“ ließ sich der Linzer Dealer auch gerne bezahlen (Symbolbild).(Bild: canva)

Drogen gegen Sex! Ein Dealer machte in Linz gerne eine Ausnahme, wenn Kundinnen kein Geld hatten. Das Treiben ging mehrere Jahre gut, kiloweise wurden Kokain und Cannabis gegen Naturalien getauscht. Jetzt musste sich der 38-Jährige vor Gericht verantworten und bekam eine saftige Strafe.

0 Kommentare

Geld, gestohlener Alkohol oder sexuelle Dienstleistungen – ein 38-jähriger Linzer gab seinen Kundinnen und Kunden mehrere Möglichkeiten, ihn zu bezahlen, wenn er ihnen Drogen überließ. Eineinhalb Jahre lang machte sich der Dealer so ein „schönes Leben“, ehe er heuer Ende März geschnappt wurde.

Mehrere Kilo Drogen
Am Freitag musste er sich deshalb in Linz vor dem Schöffensenat verantworten. Neben der moralischen Schuld wog auch die juristische schwer: 5,4 Kilo Kokain und mehrere Kilo Cannabis hatte er unter die Leute gebracht. Dafür muss er dreieinhalb Jahre in Haft – rechtskräftig.

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
Oberösterreich

ALLE NEWSLETTER
