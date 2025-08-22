Linzer Dealer verlangte auch Sex für seine Drogen

Mehrere Kilo Drogen

Am Freitag musste er sich deshalb in Linz vor dem Schöffensenat verantworten. Neben der moralischen Schuld wog auch die juristische schwer: 5,4 Kilo Kokain und mehrere Kilo Cannabis hatte er unter die Leute gebracht. Dafür muss er dreieinhalb Jahre in Haft – rechtskräftig.