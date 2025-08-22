Glasners Künste gefragt ++ Red Bulls Salute live

Rapid und der WAC haben unterschiedlichen Ausgangspositionen für die Play-off-Rückspiele der Conference League, Spitzen-Eishockey live auf krone.tv und Felix Gall will auch bei der Spanien-Rundfahrt eine Top-Platzierung – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 22. August.