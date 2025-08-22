Australien: Plüschhund „Jack“ erobert das Internet

„Macht sich im Hotel nützlich“

„Er hat eingecheckt, aber nie ausgecheckt! Vor einigen Wochen hat unser Housekeeping-Team dieses süße Stofftier in unserer Wäsche gefunden. Wir dachten, jemand würde danach suchen und wiederkommen, aber er ist immer noch hier! Also haben wir ihn „Jack“ getauft und ihn zu einem Teil unseres Teams gemacht. Er macht sich im Hotel nützlich und lebt sein bestes Leben als unser inoffizielles Maskottchen!“, so das „Holiday Inn“ in einem Instagrambeitrag (siehe unten).