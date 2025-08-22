Australien: Plüschhund „Jack“ erobert das Internet

Er ist flauschig, süß und wurde nun adoptiert: Eine Familie, die in der australischen Metropole Perth im Juni ihren Urlaub verbrachte, hatte „Jack“ im Hotelzimmer vergessen. Seitdem versuchten Angestellte, dessen Familie zu finden – und „Jack“ wurde zur Internetsensation.
Ganz Australien war momatelang auf der Suche nach „Jacks“ Familie. Im Juni war das Stofftier in der Hotelwäsche aufgetaucht. Seitdem avancierte der kleine Stoff-Labrador dank herziger Instagrambeiträge zur knuddeligen Internetberühmtheit.
„Macht sich im Hotel nützlich“
„Er hat eingecheckt, aber nie ausgecheckt! Vor einigen Wochen hat unser Housekeeping-Team dieses süße Stofftier in unserer Wäsche gefunden. Wir dachten, jemand würde danach suchen und wiederkommen, aber er ist immer noch hier! Also haben wir ihn „Jack“ getauft und ihn zu einem Teil unseres Teams gemacht. Er macht sich im Hotel nützlich und lebt sein bestes Leben als unser inoffizielles Maskottchen!“, so das „Holiday Inn“ in einem Instagrambeitrag (siehe unten).
Hündchen und erkundet Perth
In vielen Clips und Bildern ist „Jack“ bei seiner täglichen „Arbeit“ zu sehen: Er schaue an der Rezeption nach dem Rechten, helfe beim Housekeeping, bediene die Espresso-Maschine und schaue sehnsüchtig aus dem Fenster.
Auch Perth hat er schon erkundet, vom Bell Tower bis zum Kings Park und die nahegelegene Insel Rottnest Island, wo er mit den einheimischen Quokkas abgelichtet wurde. Da wie dort dort blieb „kein Baum unbeschnuppert“, heißt es augenzwinkernd in den Posts.
In diesem Posting verkündet das Hotel, „Jack“ offiziell adaptiert zu haben:
Fans strömen ins Hotel
Die Posts erreichten ein Millionenpublikum auf Instagram, Facebook und YouTube. „Wir hätten nie gedacht, dass die Geschichte so groß wird“, sagte eine Mitarbeiterin des Hotels. „Wir sind alle komplett vernarrt in ‘Jack‘.“ Mittlerweile kämen schon täglich kleine und große Fans eigens ins Hotel, um „Jack“ zu besuchen.
„Haben ‘Jack‘ adoptiert“
Trotz vieler Beiträge, Anrufe und Mails wie auch Medienberichten hat sich „Jacks“ Familie bislang nicht gemeldet. „Es sind zwei Monate vergangen und wir haben ihn jetzt offiziell in unsere Holiday-Inn-Perth-Familie adoptiert“, so eine Mitarbeiterin.
