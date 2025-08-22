Umstrittene Moschee kommt nun unter den Hammer

29-jähriger Innviertler stoppt führerlosen Traktor
Fahrer kollabiert
Die Debatte um die Moschee in Vöcklabruck (OÖ) war über Jahre nicht nur ein lokalpolitisches Reizthema. Es erregte auch überregional viel Aufmerksamkeit. Nachdem die Umwidmung 2017 scheiterte und damit das Aus für das Gebetshaus besiegelt war, wurde es ruhig. Nun dürfte das letzte Kapitel der Geschichte aufgeschlagen werden.
In einem scheinbar endlosen Theater zeichnet sich nun doch der Schlussakt ab: 2012 hatte der Bosnisch-Österreichische Kulturverein einen Moscheebetrieb in einer Lagerhalle im Vöcklabrucker Ortsteil Unterstadtgrieß eröffnet. Weil dies aber nicht der Widmung entsprach, untersagte das Landesverwaltungsgericht die Nutzung. Im Jahr 2017 beantragte der Verein eine Umwidmung.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.