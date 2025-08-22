„Was sollen wir bitte mit der falschen Post tun?“

„Falscher Name, falsche Adresse: Da stimmt gar nichts.“ – Judith G. aus dem Linzer Süden ist verärgert. „Seitdem unser ständiger Briefträger nicht mehr bei uns geht – ich glaube, er war 25 Jahre da –, klappt nichts mehr“, klagt die 74-Jährige. Oft bleibe der Briefschlitz beim Bungalow leer, dann landen wieder die falschen Briefe drinnen. „Ich habe sie schon aufgehoben, könnte ja was Wichtiges sein. Da sind Schreiben vom Arbeitsamt oder einem Übersetzungsbüro dabei“, sagt die Linzerin, die bei der Post bat, dass sechs Briefe abgeholt werden: „Das war vor einer Woche.“