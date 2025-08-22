Nach Dildo-Würfen in WNBA: Verdächtiger verhaftet!

Nach einer Reihe von Dildo-Würfen in der US-Frauen-Basketballliga WNBA ist ein Verdächtiger verhaftet worden. Das hat die Polizei von New York bekannt gegeben. Der Mann muss sich auch wegen versuchter Körperverletzung verantworten.
Der 32-jährige Mann aus dem Bundesstaat Ohio soll Anfang August beim Spiel New York Liberty gegen die Dallas Wings ein grünes Sexspielzeug von der Tribüne in Richtung Spielfeld geworfen haben.
Mädchen im Publikum getroffen
Allerdings verfehlte der Gegenstand das Feld und traf stattdessen ein zwölfjähriges Mädchen, das im Publikum stand. Deshalb muss sich der Mann nun auch wegen versuchter Körperverletzung vor Gericht verantworten.
Der Verdächtige plädierte auf nicht schuldig und muss am 15. Dezember erneut vor Gericht erscheinen. Er ist bereits die dritte Person, die im Zusammenhang mit den Dildo-Würfen festgenommen wurde. Die Liga verurteilte die Aktionen als „gefährlich und respektlos“ und drohte mit Zuschauersperren bis zu einem Jahr.
