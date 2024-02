Wenig Trauer um den scheidenden Uni-Rektor

Einstimmig: So lautete das Ergebnis des Klagenfurter Universitätsrates für die neue Rektorin Ada Pellert – oder eben gegen den bisherigen Oliver Vitouch. Und diese Einstimmigkeit löste ein leichtes Beben in der Kärntner Hochschulszene aus. Aber kein Beben der Erschütterung und Entrüstung, sondern eher ein Beben der Freude. Ein Freudenbeben auf den Abgesang Vitouchs. Ein langjähriges Mitglied des Uni-Lehrpersonals spricht sogar von einem Befreiungsschlag. Und so sehen es viele der zirka 1500 Angestellten der Universität.