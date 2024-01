Außenminister des Irak: „Krieg ist keine Lösung“

Fuad Hussein war Präsidentschaftskandidat, Finanzminister und ist jetzt Außenminister des Irak. Als Student war er im Widerstand gegen Saddam Hussein und warb dafür auch in Österreich immer wieder um Unterstützung. 1975 war er das erste Mal hier. In Wien traf er am Wochenende seinen Amtskollegen Alexander Schallenberg. Mit der „Krone“ sprach er danach im Hotel Ritz Charlton bei einem Tee über die Krise in Nahost.