Manöver misslungen: Pichl wählt SPÖ-Ortschef ab

Nach zwei Jahren in Amt war Franz Scheiböck im Oktober 2023 als Bürgermeister von Pichl zurückgetreten - um am heutigen Sonntag wieder als SPÖ-Spitzenkandidat in die Wahl zu gehen. Die Pichler goutierten das nicht, der ÖVP-Kontrahent siegte. Und Weißenkirchen hat nun den jüngsten Ortschef des Landes.