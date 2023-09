Ortschef überrascht mit Rücktritt vom Rücktritt

Verwirrung pur in Pichl bei Wels. Franz Scheiböck legte in der Gemeinderatssitzung seinen Bürgermeister-Job völlig überraschend nieder. Einen Tag später kündigte er nun an, bei der Neuwahl als SP-Spitzenkandidat antreten zu wollen. Vielmehr hat er noch Interesse an einem weiteren politischen Top-Job.