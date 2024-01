Amazon geht gegen Strafe von 746 Mio. Euro vor

Amazon wehrt sich an seinem Europasitz in Luxemburg gegen eine verhängte Datenschutzstrafe in Höhe von 746 Millionen Euro. Der Widerspruch des weltgrößten Online-Händlers gegen die Strafe der Nationalen Kommission für den Datenschutz in Luxemburg (CNPD) wird am Dienstag (15 Uhr) vor dem Verwaltungsgericht verhandelt.