Bei Micheldorf bombt der Obmann höchstpersönlich

Die erste Saison auf Kunsteis! In der Unterliga Ost II empfing Leader Micheldorf am Sonntag Nockberge II im Exil in Althofen. „Auf unserem Platz geht es nicht mehr, da scheint die Sonne drauf. Deswegen mussten wir in die Halle. In den nächsten fünf Jahren möchten wir wieder bei uns eine Fläche finden“, erzählt Micheldorf-Obmann Mike Hölbling, der gleich drei Funktionen im Klub innehat.