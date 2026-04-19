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Fertigstellung im Juli

Padel-Tennis erreicht südlichste Stadt Österreichs

Kärnten
19.04.2026 14:01
Ferlachs Vizebürgermeister und Sportreferent Thomas Laussegger und Initiator Franz Berger.
Ferlachs Vizebürgermeister und Sportreferent Thomas Laussegger und Initiator Franz Berger.(Bild: Dieter Arbeiter)
Porträt von Marcel Tratnik
Von Marcel Tratnik

Padel-Tennis entwickelt sich immer mehr zur Trendsportart. Das hat auch Ferlachs Fitnessstudiobetreiber Franz Berger erkannt und will künftig die Rosentaler Jugend für die Sportart begeistern.

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Die Büchsenmacherstadt schmückt sich immer wieder mit Federn einer Sportstadt – zurecht. Denn das Angebot an Sportarten ist in dem rund 8000-Seelen-Städtchen vielfältig und soll ab Ende Juli um ein weiteres Angebot reicher sein. „Wir werden zwei Padel-Tennis-Plätze in der Nähe des Gaston-Glock-Parks errichten“, erklärt Franz Berger, der das Fitnessstudio Karawankenfit in Ferlach betreibt.

Angebot richtet sich an Schulen
Und mit der Errichtung der rund 180.000 Euro teuren Anlage möchte der Unternehmer nicht nur die neue Trendsportart ins Rosental bringen, sondern „das Angebot richtet sich auch an Schulen und Jugendliche. Denn Padel-Tennis ist wesentlich einfacher zu erlernen als normales Tennis. Und dadurch hoffe ich, dass der Nachwuchs noch mehr für Sport begeistert werden kann.“

Bei der Betreibung der Anlage setzt der Ferlacher auf Hightech. „Die Buchung wird ausschließlich online möglich sein. Und auch der Schlägerverleih wird mittels eines Automaten vollzogen“, schildert der ehemalige Handballer der „Kärntner Krone“.

Sportstadt begrüßt die Investition
„Es freut mich sehr, dass wir diese Trendsportart nach Ferlach holen können und dass ein Ferlacher Unternehmer dieses Projekt umsetzt. Das stärkt unsere Sportstadt nachhaltig“, sagt Ferlachs Vizebürgermeister und Sportreferent Thomas Laussegger. Und auch der Standort würde für die Gemeinde ideal sein. Denn immerhin befinden sich in der näheren Umgebung Tennisplätze, eine Eisstockanlage und die Eishalle.

Im Zuge des Projekts wird auch ein Trinkwasserbrunnen im Gaston-Glock-Park errichtet: „Ein Wunsch, der mehrfach aus der Bevölkerung geäußert wurde.“ 

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