Padel-Tennis erreicht südlichste Stadt Österreichs

Angebot richtet sich an Schulen

Und mit der Errichtung der rund 180.000 Euro teuren Anlage möchte der Unternehmer nicht nur die neue Trendsportart ins Rosental bringen, sondern „das Angebot richtet sich auch an Schulen und Jugendliche. Denn Padel-Tennis ist wesentlich einfacher zu erlernen als normales Tennis. Und dadurch hoffe ich, dass der Nachwuchs noch mehr für Sport begeistert werden kann.“