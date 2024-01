Wenn das Golfspielen günstiger als Skifahren ist

Platzrunde günstiger als Skiticket

Eine komplette Platzrunde (18 Loch) kostet in der „Nebensaison“ übrigens 45 Euro, ist damit zum Teil deutlich günstiger als eine Tageskarte in den meisten heimischen Skigebieten. „Schifahren ist für Erwachsene und Kinder mittlerweile eine schwere Belastung fürs Familienbudget, obwohl es Angebote wie beispielsweise die Wintersportbörse der Arbeiterkammer Kärnten und diverse Unterstützungsangebote des Landes gibt. Ich erwarte mir von den Seilbahnbetreibern günstige Angebote. Wenn von ihnen nichts kommt, werden sie in 20 Jahren alleine am Sessellift sitzen“, kommentiert etwa SP-Landtagsabgeordneter Maximilian Rakuscha die Situation.