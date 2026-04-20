Zwei Tage Fest auf der Speckmeile im Gurktal

Am Samstag, 2. Mai, beginnt das Fest um 10 Uhr, um 10.30 Uhr kann der feierliche Einzug der Speckkrone bestaunt werden, um 11 Uhr erfolgt der Speckanschnitt durch Skirennläuferin Kathi Truppe. Ab 11.30 Uhr spielt die Bürgerkoprsmusik Straßburg auf, ab 13.30 Uhr zeigt Schneidermeisterin Corinna Trampitsch ihre Moden, die Landjugend Glödnitz tanzt auf. Von 13 bis 16 Uhr kann sich jeder für die Aktion „Geben für Leben“ typisieren lassen. Danach unterhält die Ebersteiner Kirchtagsmusi. Ab 18 Uhr geht es bei der After-Speck-Party hoch her.