Zwei Tage Fest auf der Speckmeile im Gurktal

Jahrhundertelange Tradition steht hinter dem Speck, der im Gurktal als Luftgeselchter beliebt ist und um den alljährlich ein großes Fest gefeiert: Der 22. Speckkirchtag lockt Genießer am 2. und 3. Mai nach Straßburg.
Gustieren, verkosten und natürlich einkaufen, aber auch feiern können Besucher beim 22. Speckkirchtag auf und um den Hauptplatz in Straßburg.
Im Mittelpunkt steht der Gurktaler Luftgeselchte: Ohne Räucherung, nur an der Luft getrocknet, entfaltet der Luftgeselchte sein Aroma. Vor wenigen Tagen wurde der Luftgeselchte aus der Fleischerei Seiser in Straßburg erneut ausgezeichnet: bei einem Wettbewerb in Lyon in Frankreich: Goldmedaille und bestes österreichisches Produkt 2026 an der „Concour international de Lyon“.
Auf der Straßburger Speckmeile am Speckfest präsentieren Seiser und weitere Produzenten wie Familie Krassnig vlg. Hanebauer – Speckkaiser 2026 -, BV Nockfleisch, Familie Walder vlg. Hübelbauer, Familie Dabernig vlg. Pirkerhof ihre Speckprodukte.
Weitere kulinarische Höhepunkte bietet der Speck-Streetfood-Market. Aussteller präsentieren auch Schmuck, Naturprodukte, Deko, Taschen, Geschenksideen und Süßes.
Liebevoll dekoriert wird der Speckkirchtag von der Handarbeitsgruppe Straßburg.
Am Samstag, 2. Mai, beginnt das Fest um 10 Uhr, um 10.30 Uhr kann der feierliche Einzug der Speckkrone bestaunt werden, um 11 Uhr erfolgt der Speckanschnitt durch Skirennläuferin Kathi Truppe. Ab 11.30 Uhr spielt die Bürgerkoprsmusik Straßburg auf, ab 13.30 Uhr zeigt Schneidermeisterin Corinna Trampitsch ihre Moden, die Landjugend Glödnitz tanzt auf. Von 13 bis 16 Uhr kann sich jeder für die Aktion „Geben für Leben“ typisieren lassen. Danach unterhält die Ebersteiner Kirchtagsmusi. Ab 18 Uhr geht es bei der After-Speck-Party hoch her.
Am Sonntag, 3. Mai, wird wieder ab 10 Uhr genussvoll gefeiert. Ab 11 Uhr spielt das Tiro MOS zum Frühschoppen auf. Bei einem Schätzspiel sind ein Jausenkorb und ein Wochenende mit dem neuen Kia EV2 der Firma Elsenbaumer zu gewinnen.
Zudem wird eine Mastsau verlost. Beim Speckkirchtag ist der Eintritt frei!
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