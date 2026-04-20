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Angst vor Wassernot: Gemeinde ruft zum Sparen auf

Kärnten
20.04.2026 13:00
Die Gemeinde sorgt sich um die Trinkwasserversorgung.
Die Gemeinde sorgt sich um die Trinkwasserversorgung.(Bild: P. Huber)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Trockenheit und fehlende Niederschläge führen in einer Kärntner Gemeinde mittlerweile zu strengen Maßnahmen. Mit einem Schreiben wurde die Bevölkerung jetzt darüber informiert.

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„Dadurch soll die Trinkwasserversorgung und auch die notwendige Bereitstellung von Löschwasser weiterhin gesichert sein“, begründet Josef Liendl, Bürgermeister der Marktgemeinde Köttmannsdorf, die Einschränkungen in der aktuellen amtlichen Mitteilung.

„Trockenheit und ausbleibender Regen zwingen zu sparsamem Umgang mit Trinkwasser“, nennt die Gemeinde die Gründe und warnt davor, dass sonst die Trinkwasserversorgung durch die Gemeindewasserversorgungsanlage Köttmannsdorf gefährdet sei.

Strenge Regeln

  • Keine Bewässerung von Rasen- und Wiesenflächen
  • Kein Waschen von Autos und Großgeräten außerhalb von gewerblichen Waschanlagen
  • Reduktion des Gießens von Gärten auf das absolut notwendige Minimum
  • Vermeidung von unnötigem Wasserverbrauch

Während das Bewässern von Rasen- und Wiesenflächen völlig verboten ist, gelten für die Befüllung von Pools strenge Regeln: „Vor der beabsichtigten Befüllung von Schwimmbecken ist mit der Gemeinde rechtzeitig Kontakt auszunehmen bzw. sich telefonisch (04220/2203) oder per Mail (koettmannsdorf@ktn.gde.at) in Verbindung zu setzen!“ Zusätzlich soll die Befüllung nur außerhalb der Spitzenzeiten (5.30 bis 8.30 Uhr, 17.30 und 20.30 Uhr). 

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