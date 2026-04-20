Angst vor Wassernot: Gemeinde ruft zum Sparen auf

Während das Bewässern von Rasen- und Wiesenflächen völlig verboten ist, gelten für die Befüllung von Pools strenge Regeln: „Vor der beabsichtigten Befüllung von Schwimmbecken ist mit der Gemeinde rechtzeitig Kontakt auszunehmen bzw. sich telefonisch (04220/2203) oder per Mail (koettmannsdorf@ktn.gde.at) in Verbindung zu setzen!“ Zusätzlich soll die Befüllung nur außerhalb der Spitzenzeiten (5.30 bis 8.30 Uhr, 17.30 und 20.30 Uhr).