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Kreative Unterstützung: Brezeln für Schul-Musical

Kärnten
20.04.2026 14:00
V.l.n.r. Pietschnigg mit Eggeler und Jury. Teil des Erlöses der Brezel geht an die Schule.
V.l.n.r. Pietschnigg mit Eggeler und Jury. Teil des Erlöses der Brezel geht an die Schule.(Bild: Neuschitzer)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Kinder der Künstlerstadt Gmünd stellen auch heuer wieder ein ganz besonderes Event auf die Beine. Unterstützung kommt von zwei Bäckern der Stadt, die eine eigene Brezel dafür kreiert haben.

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Ein eigenes Musical stellen die Schüler der MMS Gmünd auf die Beine. Und das bereits zum zweiten Mal. Schon einmal hatten die Kinder die Möglichkeit, ein solches Event zu planen. „Wir wollen der jungen Generation die Möglichkeit geben, sich selbst auszuprobieren, die Persönlichkeitsentwicklung voranzutreiben und das Selbstvertrauen zu stärken“, sagt Lehrer Thomas Eggeler, einer der Zuständigen, der den Kindern bei der Arbeit unter die Arme greift.

Erfolgsgeschichte wird fortgesetzt
Die Geschichte ist vom Brezelschweif der Lodronlöwen-Statuen, die am Schulareal zu finden sind, abgeleitet. Im Vorjahr wurde der erste Teil aufgeführt, heuer folgt der zweite Teil! Doch für das außergewöhnliche Projekt, das Kinder erschaffen, braucht es Unterstützung. „Für eine Schule ist die Finanzierung schwierig“, wissen die Lehrer. Und deshalb sei man auch auf Spenden angewiesen.

Ein großes Herz für den Nachwuchs haben die Bäcker Florian Jury und Christoph Pietschnigg. Sie stellen „Laugen Rätsel Brezeln“ her, die extra für dieses Musical kreiert worden sind. Ein Teil des Erlöses kommt dem Schulprojekt zugute. Die Aufführung findet vom 28. bis 30. Mai im Turnsaal der MMS (19 Uhr) statt.

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