Kreative Unterstützung: Brezeln für Schul-Musical

Ein eigenes Musical stellen die Schüler der MMS Gmünd auf die Beine. Und das bereits zum zweiten Mal. Schon einmal hatten die Kinder die Möglichkeit, ein solches Event zu planen. „Wir wollen der jungen Generation die Möglichkeit geben, sich selbst auszuprobieren, die Persönlichkeitsentwicklung voranzutreiben und das Selbstvertrauen zu stärken“, sagt Lehrer Thomas Eggeler, einer der Zuständigen, der den Kindern bei der Arbeit unter die Arme greift.