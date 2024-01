Gruß vom Winter wird nur sehr sanft ausfallen

Verregneter Start ins Wochenende

Während es am Samstag tagsüber ziemlich nass wird, dürfen sich Schneefans in der Nacht zum Sonntag wenigstens über ein paar Zentimeter der weißen Pracht freuen. „Die Schneefallgrenze sinkt dann auf rund 700 Meter. Am Sonntagmorgen könnte auch das Klagenfurter Becken leicht angezuckert werden“, meint Dietz.