41 Transporter brachten Hilfsgüter in die Ukraine

Der Krieg in der Ukraine dauert an und die Menschen müssen Leid und Zerstörung weiter hinnehmen. Die Villacher Ukraine-Hilfe hat gemeinsam mit den Kräften der Hauptfeuerwache Villach unter der Leitung von Harry Geissler und zahlreichen freiwilligen Helfern an die 30 Tonnen Hilfsgüter auf Transporter verladen.