Alle Skilift-Preise: So sparen Sie bis zu 13 Euro

Skifoahn is des Leiwandste, wenn man sich‘s noch leisten kann - so oder so ähnlich könnten wir den legendären Austropop-Song von Wolfgang Ambros umtexten. Denn wegen Corona-Pandemie, Energiekrise und Teuerungswelle sind die Ticketpreise in berggipfelartige Höhen geschossen. In welchem Skigebiet Sie für Pistenspaß wie viel auf den Tisch legen müssen - und wo es doch noch Sparpotenzial gibt, erfahren Sie hier.