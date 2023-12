Wenn das eigene Kind das Augenlicht verliert

Hoffnung durch neue Therapie

Und es gibt Hoffnung: Durch eine Therapie in England besteht die Chance, dass Mylah ihr Augenlicht nicht verliert, und jeder gespendete Euro hilft dabei – da die Kosten enorm sind. „Da dies eine neue Therapie ist und wir uns an diese einzige Hoffnung klammern müssen, will ich alles geben, um es meiner Tochter zu ermöglichen, die Welt mit all ihren Schönheiten sehen zu können“, sagt Mama Sarah.