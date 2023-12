Diesen drei Familien können Sie heuer helfen

Wenn ein Kind das Augenlicht verliert

Mylah ist erst 17 Monate alt und leidet an einem seltenen Gendefekt mit einhergehendem Verlust der Sehkraft. Die Leber’sche Kongenitale Amaurose ist zudem eine der häufigsten Ursachen für Erblindung im jungen Alter. Die Diagnose traf die Familie – Mylah hat noch eine ältere Schwester – völlig unerwartet. Mama Sarah kämpft jedoch wie eine Löwin um die Gesundheit ihrer Tochter. Und obwohl ihr viele Steine in den Weg gelegt wurden, die finanzielle Belastung weit über ihre Verhältnisse und die staatlichen Leistungen hinausgeht, gibt sie nicht auf. Denn es gibt Hoffnung: Durch eine Therapie in England besteht die Chance, dass Mylah ihr Augenlicht nicht verliert, und jeder Euro hilft dabei – da die Kosten enorm sind. „Da dies eine neue Therapie ist und wir uns an diese einzige Hoffnung klammern müssen, will ich alles geben, um es meiner Tochter zu ermöglichen, die Welt mit all ihren Schönheiten sehen zu können“, sagt Sarah.