Mit der „Kärntner Krone“ dem Christkind helfen

Ein Leben hinter einer Glasscheibe – mit diesem Bild wird oftmals versucht, die Welt von Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung zu beschreiben. Für viele verhalten sie sich befremdlich, halten kaum Blickkontakt, haben eine eingeschränkte Gestik und Mimik, Stereotypien und den Hang zur Gleichförmigkeit. Manche sind auffallend laut, andere sehr still. So wenig wir sie meist verstehen, so schwer ist es für sie, an unserem Alltag aktiv teilzuhaben. Daher leiden diese Menschen nicht unter Autismus, sondern vielmehr unter dem oft verständnislosen Umgang der Gesellschaft mit ihnen.