Schlepper-Mafia erhöht das Risiko auf neuen Routen

Dramatische Entwicklung

Wilde Szenen spielten sich jetzt auch bei einer Grenzkontrolle auf dem Seebergsattel zwischen Kärnten und Slowenien ab. In einem roten Mercedes, besetzt mit sieben Syrern, raste ein Schlepper der Polizei davon. Der Moldawier riskierte Kopf und Kragen. Trotz Schneefahrbahn schnitt er im Höllentempo die Kurven, setzte zu waghalsigen Überholmanövern an und drängte zwei Dienstwagen ab. In einem Kreisverkehr in Ferlach baute der Schleuser (23) einen Unfall.