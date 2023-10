„Das Burgenland ist das Lampedusa Mitteleuropas“

Wie am Fließband fertigen Schleuserbanden ihre Transporte ab. „Im Stundentakt werden große Gruppen von Flüchtlingen, zusammengepfercht in Laderäumen von Kastenwagen, in Serbien losgeschickt“, wissen die Behörden. 279 Migranten kamen allein am vergangenen Samstag im Burgenland an, viele davon waren Türken und Marokkaner.