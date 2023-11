Taliban-Krieger als neue Bosse der Schleppermafia

Kämpfer verherrlichen sich auf TikTok als Helden

Propaganda-Videos dieser Organisationen auf TikTok glorifizieren die Kampfgesinnung terroristischer Vereinigungen. „Die Beiträge sind im Stil extremistischer Gruppierungen wie Hamas, ISIS und Al-Kaida“, heißt es im Dossier. Die Nachforschungen gehen so weit, dass Familienmitglieder der Taliban-Regierung aus Afghanistan und ihrer Terrororganisation, des Haqqani-Netzwerkes, in Schlepperbanden an der serbisch-ungarischen Grenze direkt eingebunden sind. Polit-Querschüsse aus Ungarns Regierungskreisen gießen Öl ins Feuer: „Wegen der gescheiterten Migrationspolitik der EU bestimmt jetzt der Geheimdienst der Taliban, wer in Europa einreisen darf.“