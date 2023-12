Welche Bereiche vom Budget 2024 profitieren

Besonders, wenn es ums Geld geht, wird in der Politik gestritten. In der Landtagssitzung am Donnerstag dürfte es daher auch heiß hergehen. Die Opposition - die FPÖ und das Team Kärnten - kritisierte schon in ihren ersten Reaktionen vor allem die hohe Neuverschuldung im präsentierten Budget. Zusammengefasst: Für die Blauen habe Landeshauptmann Peter Kaiser bei den Finanzausgleichsverhandlungen mit dem Bund versagt, die Gelben machten die „konsequente Reformverweigerung der Regierung“ dafür verantwortlich.