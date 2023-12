Schreiten wir mutig in maturalose Zeiten?

Sehr überrascht (und ein wenig geschmeichelt), dass die „Krone Vorarlberg“ in den maßgeblichen Kreisen der Wiener SPÖ einen solchen Widerhall erzeugt - ich spreche natürlich von meiner Kolumne vom 28. Oktober. Dort schlug ich bekanntlich vor, Kochen und Backen als Maturafach einzuführen. Und was passiert kaum vier Wochen später? Eine Konferenz der Wiener SPÖ befasst sich mit der Matura - wer das für einen Zufall hält, glaubt auch an das Christkind!