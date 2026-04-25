Der mutige Karl

Ganz andere Zeiten

„So ein Waschlappen“, sagte Karl. „Der hätte ich den Marsch geblasen!“ – „Du, nimm das Wort blasen nicht so gedankenlos in den Mund“, erwiderte ich. „Das kann schlimme Konsequenzen haben.“ – „Ich lasse mich von keiner Frau erpressen. Die klage ich sofort wegen gefährlicher, existenzbedrohender und mutwillig vernichtender Nachrede.“ – „Gibt es so eine Anklageformulierung überhaupt?“, warf ich ein. – „Weiß ich nicht, aber ich steige noch immer ohne Zeuge mit einer jüngeren Frau in den Lift. Mein Prokurist tut das schon lange nicht mehr.“ – „Du bist eben ein mutiger Mensch. Aber schau: Es könnte doch sein, dass eine ehemalige Angestellte, jetzt Urgroßmutter, behauptet, die hättest ihr am 4. Juni 1988, also vor 38 Jahren, auf den Po geklopft.“ – „Das waren noch ganz andere Zeiten“, antwortete Karl. Im selben Augenblick erblasste er.