Zigarette dürfte Balkonbrand verursacht haben

Kurz nach 9 Uhr hatte eine Bewohnerin des Mehrparteienhauses Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, bestätigte sich der Verdacht der Anruferin. Das Gebäude wurde vorsorglich evakuiert. Die Bewohnerin jenes Objekts, von dessen Balkon der Brandgeruch kam, war offenbar nicht zu Hause. Da niemand die Wohnungstüre öffnete, verschafften sich die Florianijünger über die Drehleiter Zutritt auf den Balkon.