Zigarette dürfte Balkonbrand verursacht haben

Einen ordentlichen Schreck dürfte die Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in Götznis bekommen haben. Von den Einsatzkräften wurde die Frau, die außer Haus war, am Samstag telefonisch darüber informiert, dass ein Brand auf ihrem Balkon ausgebrochen war.
Kurz nach 9 Uhr hatte eine Bewohnerin des Mehrparteienhauses Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, bestätigte sich der Verdacht der Anruferin. Das Gebäude wurde vorsorglich evakuiert. Die Bewohnerin jenes Objekts, von dessen Balkon der Brandgeruch kam, war offenbar nicht zu Hause. Da niemand die Wohnungstüre öffnete, verschafften sich die Florianijünger über die Drehleiter Zutritt auf den Balkon.
Verkohlte Kleidung und Sitzmöbel
Auf dem Balkon fand die Feuerwehr mehrere brennende Gegenstände, darunter verschiedene Kleidungsstücke und ein Sitzmöbel. Alles konnte rasch gelöscht werden. Ein Aschenbecher mit Zigaretten könnte nach Angaben der Polizei als mögliche Brandursache in Betracht kommen.
Die Bewohnerin wurde telefonisch verständigt und kehrte wenig später zurück. Sie hatte die Wohnung kurz zuvor verlassen und hatte nichts von einem Brand bemerkt. Bei dem Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Neben der Polizei und der Feuerwehr war vorsorglich auch ein Rettungsdienst vor Ort.
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