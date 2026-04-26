Altacherinnen kassierten Ausgleich in Minute 90

Kein Feuerwerk

Schon nach einer knappen Viertelstunde waren die Rheindörflerinnen in Rückstand geraten. Den Ausgleich markierte Petra Mikulica, nachdem sie selbst gefoult worden war, per Elfmeter nur zwei Minuten später. Kapitänin Vera Ellgaß stellte auf 2:1. Im zweiten Abschnitt glich Hartbergs Sipos mit ihrem zweiten Treffer aus – einer Freistoßbombe, unhaltbar für SCRA-Goalie Zoe Steenhuis. Petra Mikulica stellte die Führung für die Hausherrinnen wieder her. Die aber in der Folge das entscheidende 4:2 verpassten. Und in der letzten Minute der regulären Spielzeit per Kopfball-Lattenpendler noch den Ausgleich kassierten. „Zu viele unerzwungene Fehler, zu wenig Effizienz im Angriff“, resümierte Summer. „Das war kein Feuerwerk. Wir werden in den verbleibenden Spielen kleinere Brötchen backen müssen.“