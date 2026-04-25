Neues IT- und Logistikcenter für Gebrüder Weiss

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hob die Bedeutung eines guten Zusammenspiels von Industrie und Logistik für die exportorientierte Vorarlberger Wirtschaft hervor. Bei den Rahmenbedingungen gebe es für die Politik „Aufgaben zuhauf“. So habe man in Gesprächen mit dem Bund, den ÖBB und der Asfinag deponiert, dass der Güterbahnhof in seiner Kapazität verdoppelt werden müsse und es einen A14-Vollanschluss in Wolfurt benötige. Der Zoll werde bis Ende 2026 vollständig digital. Das neue Zentrum sende eine Botschaft der Zuversicht und transportiere den Glauben an den Standort und die Industrie. Wolfurts Bürgermeisterin Angelika Moosbrugger lobte die gemeinsame Arbeit an Lösungen an einem auch für die Gemeinde herausfordernden Projekt.