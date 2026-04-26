Schlafende Schnapsdrossel von Feuerwehr geweckt

Einer aufmerksamen Nachbarin hat ein Harder wohl zu verdanken, dass am späten Samstagabend nichts Schlimmeres passiert ist. Sie hatte den Brandalarm in der Nachbarswohnung in Hard (Vorarlberg) gehört und die Feuerwehr verständigt.
Als die Rettungskräfte im Wohnhaus eintrafen, reagierte in der Wohnung, aus der der Alarm kam, niemand. Das Klopfen und Läuten war nicht von Erfolg gekrönt, sodass den Florianijüngern am Ende nichts anderes übrigblieb, als sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen.
Auf Couch eingeschlafen
In der Wohnung fanden sie einen schlafenden 28-Jährigen, der nach ausgiebigem Alkoholkonsum offenbar noch Hunger gehabt hatte. Noch bevor das Essen fertig war, war er allerdings auf der Couch eingeschlafen und hatte auch den nach und nach aufziehenden Rauch nicht bemerkt.
Der Mann eritt glücklicherweise keine Rauchgasveriftung. Auch andere Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr Hard war mit 20 Mann vor Ort, ebenso waren die Polizei und Mitarbeiter des Rettungsdienstes im Einsatz.
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