Die Altacher Generalprobe ging kräftig daneben

Köpfe freimachen

Denn jetzt gilt es, die Köpfe freizumachen für das Cupfinale. Heute haben die Spieler frei, ab Montag gilt der Fokus dem Pokal. Und damit auch einer möglichen Qualifikation für den Europacup. Wobei sich nur der Sieger qualifiziert. Der Verlierer hat keine Chance. Bei einem Double des LASK wäre Altach als Loser nicht qualifiziert. Dann bliebe den Vorarlbergern nur der Weg über die Bundesligarelegation, in der zuerst die beiden Ersten der Qualifikationsgruppe gegeneinander antreten. Der Sieger spielt dann gegen den Fünften der Meistergruppe.