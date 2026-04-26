Dachstuhlbrand in Bludenzer Innenstadt

Mithilfe einer Drehleiter war ein Teil der Einsatzkräfte auf das Dach gelangt, die anderen Florianijünger bekämpften das Feuer vom Dachboden aus. Mit vereinten Kräften konnte der Brand so schnell gelöscht werden. Die Bewohner hatten sich noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte in Sicherheit gebracht, sodass niemand verletzt wurde.