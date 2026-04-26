Dachstuhlbrand in Bludenzer Innenstadt

Ausgerechnet während des großen Events „Bludenz läuft“ kam es am Sonntagnachmittag in der Bludenzer Innenstadt zu einem Dachstuhlbrand. Für die Feuerwehr gestaltete sich die Anfahrt deshalb etwas schwieriger als gewohnt. Am Ende wurde diese aber gemeistert.
Mithilfe einer Drehleiter war ein Teil der Einsatzkräfte auf das Dach gelangt, die anderen Florianijünger bekämpften das Feuer vom Dachboden aus. Mit vereinten Kräften konnte der Brand so schnell gelöscht werden. Die Bewohner hatten sich noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte in Sicherheit gebracht, sodass niemand verletzt wurde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.