„Wir haben in Klagenfurt eine große Chance vertan“

Zu viel Klein-Klein

In Klagenfurt war die Mader-Elf trotz 65 Prozent Ballbesitz meilenweit von einem Punktegewinn entfernt. „Wir waren im Angriffsdrittel viel zu harmlos, verloren uns zu sehr im Klein-Klein, statt den Ball in die gefährliche Zone zu spielen“, analysierte Mader. Die daraus resultierenden Fehler nützte Klagenfurt eiskalt aus. Da machte sich das Fehlen von Mame Wade, der im Derby gegen Bregenz unbedingt wieder dabei sein will, bemerkbar. Mader: „Er ist einer, der sich traut und auch die 1:1-Situationen sucht.“