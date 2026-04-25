Wofurter unterlagen Traun denkbar knapp im Finale

Es ging Kopf an Kopf. Wolfurt führte, Traun glich aus. Beim Stand von 4:4 musste erneut der Golden Set entscheiden, wie auch schon im ersten Finalduell. Anna Hagspiel und Miha Ivanic traten gegen Denisa Muscalu und Kai Niederhuber im Mixed Doppel an. Das Ländle-Doppel startete gut, übernahm die Führung. Die mussten sie aber bald wieder abgeben, Traun roch den Meistertitel. Hagspiel/Ivanic glichen zum 14:14 aus, die Halle tobte. Am Ende ging es dann aber schnell. Ein paar Eigenfehler, ein solides Finish der Trauner, die sich den Satz mit 21:17 holten und damit den Meistertitel feiern konnten. „Das ist natürlich extrem bitter. So nah dran und doch so weit weg“, bedauerte Kapitän Kilian Meusburger, „aber ich bin extrem glücklich, wie wir uns als Mannschaft präsentiert haben. Schade, dass es jetzt so gefallen ist.“