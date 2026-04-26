Als ein Mühlviertler Alcatraz-Geschichte schrieb

Eine fast vergessene Spur aus Oberösterreich führte „Krone“-Redakteur Mario Ruhmanseder auf einen der berühmtesten Gefängnisfelsen der Welt. Eine Reportage über einen ungewöhnlichen historischen Fund, Eindrücke von einem besonderen Ort – und die Frage, wie nah Freiheit und Unerreichbarkeit einst beieinanderlagen.
Ein Mühlviertler auf Alcatraz, ein gescheiterter Fluchtversuch und ein Rätsel nach neun Jahrzehnten: Manche Geschichten verlangen geradezu, ihnen nachzugehen. So ging es mir im Vorjahr mit den Recherchen der ORF-Journalisten Thomas Riha und Gernot Ecker über Josef Ebner alias Joseph „Dutch“ Bowers – jenen Mann aus Rohrbach, der als erster Ausbrecher von Alcatraz in die Geschichte eingegangen sein könnte. Als mich mein Weg jetzt nach San Francisco führte, war deshalb klar: Diese Spur führt nur an einem Ort weiter — auf der Gefängnisinsel selbst.
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