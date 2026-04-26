Beim Linksabbiegen in Fahrzeug gekracht

Gleich sieben Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Samstagabend in Bludesch, an dem nur zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Die Verletzungen reichten von leicht bis schwer. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.
Zugetragen hat sich der Unfall um kurz nach 19 Uhr auf der L87 im Bereich Gaisriedle. Ein 35-jähriger Lenker, der aus Nenzing kam, wollte nach links auf die Autobahnauffahrt in Richtung Bregenz abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 18-jährigen Lenkerin.
Bei dem Zusammenstoß wurden insgesamt neun Fahrzeuginsassen verletzt. Während die einen mit leichten Blessuren davon kamen, erlitten die anderen ernstere bis schwere Verletzungen. Die beiden Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt, ein Sachverständiger wurde beigezogen. Mehrere Rettungs- und Einsatzkräfte standen im Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.
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