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Bei Autobahnauffahrt

Beim Linksabbiegen in Fahrzeug gekracht

Vorarlberg
26.04.2026 15:30
Die Einsatzkräfte waren gefragt: Verletzte mussten versorgt, die Unfallstelle geräumt werden.
Die Einsatzkräfte waren gefragt: Verletzte mussten versorgt, die Unfallstelle geräumt werden.(Bild: Bernd Hofmeister)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Gleich sieben Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Samstagabend in Bludesch, an dem nur zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Die Verletzungen reichten von leicht bis schwer. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

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Zugetragen hat sich der Unfall um kurz nach 19 Uhr auf der L87 im Bereich  Gaisriedle. Ein 35-jähriger Lenker, der aus Nenzing kam, wollte nach links auf die Autobahnauffahrt in Richtung Bregenz abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 18-jährigen Lenkerin. 

Auch die Crew des ÖAMTC-Helis war im Einsatz.
Auch die Crew des ÖAMTC-Helis war im Einsatz.(Bild: Bernd Hofmeister)
Beide Unfallfahrzeuge wurden schwer beschädigt.
Beide Unfallfahrzeuge wurden schwer beschädigt.(Bild: Bernd Hofmeister)

Bei dem Zusammenstoß wurden insgesamt neun Fahrzeuginsassen verletzt. Während die einen mit leichten Blessuren davon kamen, erlitten die anderen ernstere bis schwere Verletzungen. Die beiden Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt, ein Sachverständiger wurde beigezogen. Mehrere Rettungs- und Einsatzkräfte standen im Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

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