Beim Linksabbiegen in Fahrzeug gekracht

Zugetragen hat sich der Unfall um kurz nach 19 Uhr auf der L87 im Bereich Gaisriedle. Ein 35-jähriger Lenker, der aus Nenzing kam, wollte nach links auf die Autobahnauffahrt in Richtung Bregenz abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 18-jährigen Lenkerin.