Team Vorarlberg dominierte das Kirschblütenrennen

Und der Deutsche im Dienste der Rankweiler lieferte, zündete auf den letzten 200 Metern den Turbo und sprintete zu seinem zweiten Saisonsieg. „Dieser Sieg zeigt unsere Geschlossenheit in der Mannschaft. Jeder hat seinen Job gemacht und wir haben unsere Taktik perfekt umgesetzt. Ich hatte gute Beine und der Sprint hat dann super geklappt. Das gibt uns viel Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben“, freute sich Nolde im Zieleinlauf.