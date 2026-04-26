Team Vorarlberg dominierte das Kirschblütenrennen

Gerade noch bei der Tour of the Alps, einen Tag später schon wieder beim Kirschblütenrennen in Wels! Das Team Vorarlberg verzichtete auf eine Pause und der Plan ging auf – beim zweiten Stop der Austria Cycling League feierte Tobias Nolde seinen zweiten Saisonsieg.
Nur einen Tag, nachdem für das Team Vorarlberg in Bozen die Tour of the Alps zu Ende gegangen war, war die Ländle-Équipe am gestrigen Sonntag schon wieder im Einsatz. Und verteidigte beim Kirschblütenrennen in Wels den Titel, den Ex-Fahrer Alexander Konychev im Vorjahr geholt hatte. Auf anspruchsvollen 169,8 Kilometern wurde das zweite Rennen der Austrian Cycling League gefahren, bei dem Tobias Nolde, bereits Sieger des Auftakts in Leonding, die Hoffnungen des Team Vorarlberg trug.
Und der Deutsche im Dienste der Rankweiler lieferte, zündete auf den letzten 200 Metern den Turbo und sprintete zu seinem zweiten Saisonsieg. „Dieser Sieg zeigt unsere Geschlossenheit in der Mannschaft. Jeder hat seinen Job gemacht und wir haben unsere Taktik perfekt umgesetzt. Ich hatte gute Beine und der Sprint hat dann super geklappt. Das gibt uns viel Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben“, freute sich Nolde im Zieleinlauf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.