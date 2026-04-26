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Sieg für Nolde

Team Vorarlberg dominierte das Kirschblütenrennen

Vorarlberg
26.04.2026 19:14
Wie auch schon beim Auftakt in Leonding siegte Tobias Nolde vom Team Vorarlberg nun auch beim ...
Wie auch schon beim Auftakt in Leonding siegte Tobias Nolde vom Team Vorarlberg nun auch beim zweiten Stop in Wels.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Gerade noch bei der Tour of the Alps, einen Tag später schon wieder beim Kirschblütenrennen in Wels! Das Team Vorarlberg verzichtete auf eine Pause und der Plan ging auf – beim zweiten Stop der Austria Cycling League feierte Tobias Nolde seinen zweiten Saisonsieg.

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Nur einen Tag, nachdem für das Team Vorarlberg in Bozen die Tour of the Alps zu Ende gegangen war, war die Ländle-Équipe am gestrigen Sonntag schon wieder im Einsatz. Und verteidigte beim Kirschblütenrennen in Wels den Titel, den Ex-Fahrer Alexander Konychev im Vorjahr geholt hatte. Auf anspruchsvollen 169,8 Kilometern wurde das zweite Rennen der Austrian Cycling League gefahren, bei dem Tobias Nolde, bereits Sieger des Auftakts in Leonding, die Hoffnungen des Team Vorarlberg trug.

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Und der Deutsche im Dienste der Rankweiler lieferte, zündete auf den letzten 200 Metern den Turbo und sprintete zu seinem zweiten Saisonsieg. „Dieser Sieg zeigt unsere Geschlossenheit in der Mannschaft. Jeder hat seinen Job gemacht und wir haben unsere Taktik perfekt umgesetzt. Ich hatte gute Beine und der Sprint hat dann super geklappt. Das gibt uns viel Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben“, freute sich Nolde im Zieleinlauf.

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