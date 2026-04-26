Monatelang das eigene Zimmer nicht mehr verlassen

Lernen mit Freude



Was bei „Integra“ anders war, lässt sich vor allem auch an den Lehrern festmachen. „Unsere Klassenlehrerin hat uns das Gefühl gegeben, als wären wir ihr so wichtig wie ihre eigenen Kinder“, erinnert sich Sude. Auch der Mathelehrer war anders als der davor. Er half mit den richtigen Übungen und bestärkte sie: „Ich glaube an dich, du schaffst das.“ Wenn nicht, bot er Einzelcoachings an. Am Ende stand eine 3 im Zeugnis. Sude war stolz. Ihre Lehrer auch. „Viele, die ich kannte, haben abgebrochen, weil sie keine Lust mehr hatten“, schüttelt Sude den Kopf. Für sie gab es kein Abbrechen. „Zum einen hat es mir Spaß gemacht, zum anderen wollte ich nicht noch einmal monatelang zu Hause sitzen. Nicht zuletzt waren auch die Lehrer nett und engagiert.“