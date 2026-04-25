E-Scooter-Fahrer (82) blieb an Segelmast hängen

Eine Ellbogenverletzung zog sich ein 82-jähriger E-Scooter-Fahrer am Freitagnachmittag bei seinem Sturz in Lochau (Vorarlberg) zu. Der Senior war auf dem Radweg unterwegs und hatte offenbar einen Segelmast übersehen, der auf einem Anhänger lag und über diesen hinausragte.
Der Unfall passierte, als ein 47-Jähriger im Bereich des Lochauer Jachthafens mit seinem Fahrzeug samt Anhänger vom Fahrradweg nach links abbiegen wollte. Der Versuch des 82-jährigen E-Scooter-Fahrers, an diesem Gespann vorbeizufahren, scheiterte kläglich.
Er stürzte, nachdem er kurzzeitig am Segelmasten hängen geblieben war. Die dadurch erlittene Verletzung am Ellbogen war offenbar nicht allzu schlimm. Der Senior wollte nicht ins Krankenhaus gebracht werden.
Sachschaden entstand keiner. Die Alkotests bei beiden Unfallbeteiligten verliefen negativ.
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